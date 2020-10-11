Построен первый корпус ГМК на Удокане в Забайкальском крае

Объект необходим для хранения и подготовки реагентов, используемых в гидрометаллургической технологии переработки руды. Также завершается устройство кровли и монтаж стенных панелей на корпусе измельчения руды, а на отделении флотации работы выполнены уже на 40%.

Ранее были завершены монтаж барабана шаровой мельницы № 1 в корпусе измельчения руды и подготовка к монтажу металлоконструкций на складе крупнодроблёной руды. На подстанции «Удоканский ГМК» мощностью 50 мегаватт закончен комплекс работ по установке второго трансформатора, шунтирующих реакторов и коммутационного оборудования.

В ближайшее время ожидается доставка оборудования для строительства второго энергоблока — подстанции «Блуждающий». Она обеспечит мощность в 146 мегаватт будущему комбинату. На сегодня здесь закончено устройство фундаментов под оборудование и порталы, начался монтаж металлоконструкций. На строительстве трудятся более 2,2 тысячи человек.

Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и сульфидного концентрата.