Посвящение в юнармейцы прошло в режиме онлайн
Посвящение в юнармейцы прошло в режиме онлайн
В Норильске на этой неделе впервые состоялось онлайн-посвящение в юнармейцы. Мероприятие прошло в минувшую среду, 9 декабря, в два потока.
В торжественной обстановке, учащиеся девятых и одиннадцатых классов гимназии № 7 и школы № 23 дали клятву юнармейца и были зачислены в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Также новыми кадрами пополнился отряд юнармейцев Молодёжного центра, а в городе появился сводный отряд юнармейцев общественных организаций. Бойцов военно-патриотического движения стало на 45 человек больше.
Поздравляем ребят с почётным званием юнармейцев и желаем с честью пронести его через всю свою жизнь!