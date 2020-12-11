Посвящение в юнармейцы прошло в режиме онлайн

В торжественной обстановке, учащиеся девятых и одиннадцатых классов гимназии № 7 и школы № 23 дали клятву юнармейца и были зачислены в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Также новыми кадрами пополнился отряд юнармейцев Молодёжного центра, а в городе появился сводный отряд юнармейцев общественных организаций. Бойцов военно-патриотического движения стало на 45 человек больше.

Поздравляем ребят с почётным званием юнармейцев и желаем с честью пронести его через всю свою жизнь!