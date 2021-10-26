МАУ ИЦ «Норильские новости»

Потерявшуюся супружескую пару из посёлка Носок нашли

Потерявшуюся супружескую пару из посёлка Носок нашли

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Потерявшуюся супружескую пару из посёлка Носок нашли

Напомним, 19 октября супруги на моторной лодке отправились на промысловую точку, но из-за метели заблудились.

Потерявшуюся супружескую пару из посёлка Носок нашли

Рыболовецкая точка находится в 45 км от посёлка. Как только погодные условия улучшились, краевое управление МЧС отправило на поиски пропавших вертолёт, который и обнаружил Галину и Олега на протоке Мартемьянка.

Спасённые доставлены в Дудинскую районную больницу. Врачи говорят, что состояние их здоровья не вызывает опасений.

Фото из открытых источников
26 октября в 14:52 1180
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