Потерявшуюся супружескую пару из посёлка Носок нашли

Рыболовецкая точка находится в 45 км от посёлка. Как только погодные условия улучшились, краевое управление МЧС отправило на поиски пропавших вертолёт, который и обнаружил Галину и Олега на протоке Мартемьянка.

Спасённые доставлены в Дудинскую районную больницу. Врачи говорят, что состояние их здоровья не вызывает опасений.