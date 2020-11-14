Потребпозор

Дело принципа

Норильчане, покупая продукты, редко обращают внимание на ценники, а чек, не отходя от кассы, проверяют вообще единицы. Этим частенько и пользуются продавцы магазинов. Нередко у владельцев торговых точек встаёт вопрос «Как сбыть большую партию товара, у которой заканчивается срок хранения?» Ответ прост: указать на ценнике на витрине меньшую сумму, а на кассе оставить прежнюю. Более дешёвый товар будут брать охотнее, а подавляющее большинство покупателей даже не заметят разницы в 50–100 рублей в общем чеке.

Вот пример из личного опыта. При покупке детского сока выбор стоял между продуктом за 35 или 25 руб. Обычно я брал сразу по четыре пачки. Подвох заметил только на третий раз, и то с подачи более бдительной и экономной супруги. Когда обман вскрылся, поступил по инструкции — вызвал администратора и указал на ошибку в ценнике, который маячил перед глазами покупателей уже больше недели.

По закону, если продавцы не поменяли вовремя ценник при удорожании товара, клиент имеет право приобрести его по той цене, которая указана на витрине. Если вы уже приобрели товар, вам обязаны вернуть разницу в стоимости. Но это идеальный вариант, в реальности всё закончилось тем, что администратор, парнишка-кассир и спешно прибывший к ним на помощь грузчик встали заградотрядом и начали теснить меня к выходу, объясняя витиеватыми выражениями, где они видели закон. Эх! Как же жаль, что в детском саду меня дожидался сын, иначе я не пожалел бы времени, чтобы заставить этих горе–предпринимателей полистать брошюру о правах потребителей.

Как действовать, если вы оказались в подобной ситуации? Первое и самое важное — сфотографируйте ложный ценник и пробитый чек: ведь главная улика исчезнет, как только вы произнесёте слово «обман», а без неё доказать нарушение ваших прав будет сложно. Потом требуйте книгу отзывов и предложений. Администратор будет доказывать, что её нет. Что ж, вызывайте полицию. Уверен, книга тут же появится, а темперамент оппонентов поугаснет. Скорее всего, с прибытием представителей закона вам вернут разницу в стоимости. Что не помешает тут же, на месте, написать заявление о нарушении закона РФ о защите прав потребителей, оставить отзыв в книге предложений, а вдобавок обратиться в Роспотребнадзор. Магазин оштрафуют на приличную сумму, а хамоватый персонал останется без премии.

Бой за бой

Ещё одна довольно распространённая ситуация — случайный бой товара в магазине. Такое часто бывает в преддверии праздников. Магазины забиты до отказа, тележки завалены покупками, а полки ломятся от расставленных товаров. В суете и толчее немудрено задеть плечом стеллаж с дорогим алкоголем, например. Должен ли покупатель рассчитаться за случайно испорченный товар? А вот и нет! Пока он не приобретён, ответственность за его сохранность целиком и полностью несёт магазин. Кроме того, в больших супермаркетах в цену товара заложены 3% стоимости как раз на такие случаи. Взыскать с вас деньги за испорченный продукт магазин может только через суд. Но это опять же в идеале и по закону.

В реальности происходит по–другому. Как только бутылка разлетится на осколки, перед вами, словно выпущенный из неё джинн, материализуется администратор или охранник и потребует оплатить испорченный товар. После вашего отказа и ссылки на закон начнётся противостояние. Связано это с тем, что в большинстве торговых точек, хоть бой и заложен в стоимость продукции, владельцы вычитают его из зарплаты коллектива (что, кстати, тоже незаконно). Скорее всего, вас задержат и вызовут в полицию. В таком случае соблюдайте спокойствие. Пока ждёте прибытия наряда, потребуйте книгу отзывов и опишите там сложившуюся ситуацию и причины произошедшего: узкие проходы, перегруженность полок, скользкий пол. То же самое объясните и сотрудникам полиции, заявив, что виновным себя не считаете, после чего отправляйтесь домой, забыв о неприятной ситуации. Если суд состоится, разъясните повторно причины случившегося. Если вы не были пьяны и не снесли полку, катаясь наперегонки с приятелем на магазинных тележках, платить вам не придётся.

Турецкий гамбит

Поговорим об отпуске. Отправляясь за границу по путёвке, вы можете столкнуться несоблюдением принимающей стороной условий, прописанных в договоре с туроператором. Этим особенно славится Турция. Чаще всего проблемы возникают с размещением в отеле. Как быть?

Разберём ситуацию на конкретном примере. Однажды вместо стандартного двухместного номера на верхнем этаже меня с семьёй попытались вселить в какую–то одноместную каморку, переделанную из подсобки под жилое помещение. Осмотрев жильё, селиться в нём мы отказались. Администратор развела руками: мол, «других нет, уж извините». Пришлось показать контракт и потребовать вызвать для переговоров представителя нашей турфирмы. Дама сразу стала сговорчивее, выдвинув контрпредложение, — три дня в каморке, а в обмен большой номер класса «люкс» вместо «стандарт» в качестве компенсации на оставшиеся 18 дней. Сделка показалась выгодной, и мы согласились.

А вот семье с двумя маленькими детьми не повезло: улучшать «жилищные условия» им отказались. Почему? Дело в туроператоре. Владельцы гостиничного бизнеса чётко знают, какие турагентства могут постоять за своих клиентов, а какие спустят всё на тормозах. Обычно чем крупнее фирма, тем она надёжнее.

На заметку

Диктуем цену

Конечно, когда речь идёт о неправильных ценниках на продукты, кроме морального удовлетворения от того, что вы поставите на место пару наглецов, другой выгоды вы не получите. А вот если речь идёт о покупке бытовой техники, прибыль может быть ощутимой. Правда, помимо описанных нами действий вам необходимо будет составить письменное требование к магазину продать вам товар по стоимости, указанной на ценнике, и прикрепить отказ на него к заявлению в суд вместе с фото чека и ценника. Или приложить к заявлению копию требования с указанием на то, что магазин ваше обращение проигнорировал. Суд наверняка примет вашу сторону, и разницу в стоимости товара вам вернут.

Что написано пером

Ценник — это не просто бумажка с названием товара и его стоимостью. Это документ. В соответствии со ст. 494 Гражданского кодекса РФ, выставляя ценник на товар, продавец делает официальное предложение купить его любому, кто согласится. На тех условиях, которые там указаны.

Кроме того, ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» говорит о том, что в обязанность продавца входит своевременное информирование потребителя о товарах и ценах на них. Если покупатель соглашается приобрести товар, то продавец должен продать его именно за ту сумму, которая указана на ценнике.

За нечаянно не бьют

Закон не определяет, что такое «нечаянно» или «неумышленно». Трактовку этим понятиям в любом случае даёт суд. Как правило, поступок покупателя признаётся нечаянным, если он:

● разбил товар, поскользнувшись на мокром или грязном полу в магазине;

● положил товар на ленту на кассе, и тот соскочил оттуда в момент движения ленты;

● уронил товар с полки, задев его;

● не удержал товар, протискиваясь между узкими (менее 1,4 метра) стеллажами (пункт 1.111 СНиП 2.08.02–89);

● разбил товар, наткнувшись на искусственное препятствие, сооружённое работниками магазина (коробку, тележку);

● разбил товар в силу иных причин, отражающих некорректное обеспечение магазином сохранности товара (например, при его неустойчивом размещении на стеллаже мерчандайзером).

Памятка туристу

● При оформлении путёвки постарайтесь по максимуму прописать, какой этаж, номер и с каким видом вы бы хотели забронировать. Убедитесь, что в брони нет пометки upon availability («при наличии свободных мест»), иначе у вас не будет законных оснований требовать, чтобы вам предоставили именно такую комнату.

● При возникновении проблем сразу свяжитесь с туроператором. Лучше заранее обзавестись контактными телефонами принимающей стороны, чтобы не тратить на это время за границей.

● Если туроператор недоступен, а представители отеля стоят на своём, попросите позвать старшего менеджера. Составьте при нём жалобу. Когда сотрудники увидят вашу осведомлённость и спокойствие, они гораздо охотнее пойдут вам навстречу и постараются обойтись «малой кровью».

● Если все эти действия не помогают, вы можете прямо сказать, что будете обращаться в туристическую полицию, а также в консульство РФ. В таких случаях отель будет уплачивать штраф и проходить проверку со стороны госструктур. А это никому не нужно.