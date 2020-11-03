Позаботьтесь о пенсии сегодня – уплатите страховой взнос

Это необязательно по законодательству, однако если отчислений в ПФР не будет, данный период работы просто не учтут в страховой стаж. Это приведёт к тому, что индивидуальный пенсионный коэффициент не будет сформирован.

Для того чтобы самозанятым гражданам, использующим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», была назначена страховая пенсия, нужно начать добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Первый шаг для вступления в правоотношения – написание заявления в «Личном кабинете застрахованного лица» на официальном сайте ПФР или на Едином портале государственных услуг, также это можно сделать в мобильном приложении «Мой налог для самозанятых».

Данное приложение позволит жителям зарегистрироваться в качестве страхователей, что необходимо для уплаты взносов добровольно.

Используя приложение, гражданам больше не нужно отправлять заявление по почте и платить по реквизитам через банк. Все эти операции можно сделать не выходя из дома. В приложении есть вся информация: о сумме взносов для уплаты в текущем году, сведения об учтённых платежах в Пенсионном фонде и стаж, отраженный на лицевом счете по окончании года.

Минимальный размер страховых взносов в 2020 году - 32 023,20 рублей, максимальный – 256 185,60 руб. Чтобы целый год страхового стажа учитывался, нужно оплачивать взнос в размере не меньше минимального в течение расчётного периода. Если заплатить меньше, в стаж засчитается период, пропорциональный уплаченным страховым взносам.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления. Оплата за весь период должна быть осуществлена не позднее 31 декабря текущего года.

На 1 октября текущего года на территории Красноярского края специальным налоговым режимом воспользовались 16 866 физических лиц. Из них 371 лицо вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию добровольно, 27 граждан уже уплатили взносы на сумму 98,8 тысячи рублей.