Поздравление Дмитрия Карасева с Днём работника скорой медицинской помощи

Уважаемые работники и ветераны службы скорой медицинской помощи Норильска, примите мои поздравления с профессиональным праздником.

Сфера вашей деятельности настолько же непроста, насколько и необходима. При любых погодных условиях, в любое время суток вы даете людям уверенность в том, что помощь будет оказана: бригада профессионалов приедет вовремя и примет верные решения.

Спасение жизни – ваша повседневная работа. Выполнять её качественно и неукоснительно следовать клятве Гиппократа, - главные принципы сотрудников скорой медицинской помощи, которые норильские специалисты соблюдают в полной мере. Это подтвердилось в нелегкие месяцы борьбы с коронавирусной инфекцией, подтверждается и сейчас, ведь для вашей службы не бывает времён затишья.

Я благодарен каждому, кто связал свою жизнь с оказанием экстренной помощи людям. Пусть ваша самоотверженность, стойкость, человеколюбие неизменно возвращаются к вам искренней признательностью пациентов, уважением коллег и руководства, поддержкой и любовью дорогих сердцу людей.

Крепкого вам здоровья и дальнейших профессиональных успехов. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска