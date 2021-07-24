Поздравление Дмитрия Карасева с Днём работника торговли

Уважаемые работники сферы торговли Норильска, примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сегодня отрасль потребительского рынка и услуг Норильска наполнена множеством предприятий торговли, услуг и общественного питания, без которых горожане не могут представить себе комфортную и разностороннюю жизнь. Среди них около 700 предприятий торговли и более 270 предприятий общественного питания.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения поставили перед вами непростые условия. Однако опыт и умение ориентироваться в современном рынке позволили преодолеть сложности.

Магазины и торговые сети открыли службы доставки товаров на дом, добавили онлайн-сервисы. Кафе и рестораны готовят блюда навынос и продолжают радовать норильчан особым меню в дни общегородских мероприятий. За минувший год схема работы наладилась, стала привычной частью и продолжает оставаться таковой в укладе жизни десятков тысяч человек.

Ваша сфера – одна из тех, важность которой невозможно переоценить. Добросовестный и ответственный труд находят отклик в сердцах норильчан каждый день. От всей души желаю вам, чтобы работа приносила удовольствие, а книги отзывов были полны слов признательности клиентов и покупателей.

Желаю дальнейшего развития предприятиям, а всем работникам потребительского рынка и услуг здоровья и радости, стабильности и оптимизма, достатка в доме и праздничного настроения!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска