Поздравление Дмитрия Карасева с Днём российской печати

Уважаемые работники издательской, полиграфической сферы и всего медиасообщества Норильска, примите поздравления с профессиональным праздником.

Выбранное вами дело сохраняет свою значимость независимо от того, какие способы передачи информации преобладают в обществе в то или иное время. В наши дни оперативная, качественная и достоверная информация является, пожалуй, одним из важнейших условий для полноценной жизни социума.

Взаимодействие власти и средств массовой информации позволяет нам выстраивать продуктивный диалог с обществом, реагировать на различные события, повышать эффективность решения поступающих задач.

Благодаря современным технологиям местные СМИ могут охватить аудиторию далеко за пределами города. О жизни и событиях в Норильске узнают наши земляки из других городов и стран, а также все, кто хочет быть в курсе новостей заполярного города.

Выражаю вам глубокую признательность за профессионализм, неустанный поиск интересной подачи материала и творческий подход к делу.

Пусть работа приносит вам удовольствие, праздники будут наполнены незабываемыми моментами, а вдохновение остается вашим верным спутником.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска