Поздравление Дмитрия Карасева с праздником Курбан-байрам

Уважаемые мусульмане Норильска!

Примите самые искренние поздравления по случаю одного из главных праздников ислама – Курбан-байрам.

Это время духовного очищения, уважения к древним традициям предков, время благих поступков и милосердия. Непреклонные ценности мусульман во все времена помогали верующим людям совершать добрые поступки по отношению к ближним, поддерживать добрососедское общение с представителями других конфессий. Для такого многонационального города, как Норильск, это всегда было, есть и будет большой ценностью.

В дни великого праздника вы следуете благим целям, раздавая угощения, заботясь о тех, кто более остальных нуждается в помощи. Вы укрепляете свою веру и даете надежду окружающим на светлое завтра.

Пусть священный праздник Курбан-байрам наполнит вас новой энергией, принесет радость, любовь и взаимопонимание. От всей души желаю вам мира и гармонии в душе, тепла и благополучия в доме, искренних и добрых людей рядом с вами.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска