Поздравление Дмитрия Свиридова с Днём России

Уважаемые жители Норильска и Таймыра! Дорогие земляки!

12 июня мы празднуем День России, праздник единения всех народов нашей страны. У нас в Заполярье хорошо понимают, что сила – в единстве. От наших совместных усилий зависит дальнейшее благополучие нашей Родины, а значит, каждого из нас.

Мы живем в прекрасной стране. Мы гордимся Родиной – её многовековой историей, великой культурой, уникальной природой и бескрайними просторами.

От всей души желаю всем жителям Таймыра и Норильска здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо Великой России!

С праздником!

Дмитрий Свиридов,

председатель Законодательного собрания

Красноярского края