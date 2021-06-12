Поздравление Дмитрия Свиридова с Днём России
Поздравление Дмитрия Свиридова с Днём России
Уважаемые жители Норильска и Таймыра! Дорогие земляки!
12 июня мы празднуем День России, праздник единения всех народов нашей страны. У нас в Заполярье хорошо понимают, что сила – в единстве. От наших совместных усилий зависит дальнейшее благополучие нашей Родины, а значит, каждого из нас.
Мы живем в прекрасной стране. Мы гордимся Родиной – её многовековой историей, великой культурой, уникальной природой и бескрайними просторами.
От всей души желаю всем жителям Таймыра и Норильска здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо Великой России!
С праздником!
Дмитрий Свиридов,
председатель Законодательного собрания
Красноярского края