Поздравление главы города Дмитрия Карасева с Днём дипломатического работника

Уважаемые норильчане! Поздравляю всех причастных к профессиональному празднику – Дню дипломатического работника!

Наша страна имеет богатую историю внешнеполитической деятельности. Дипломатические работники поколениями решали важные и ответственные задачи, и защищали национальные интересы нашей страны на международной арене.

Быть дипломатом – это искусство, требующее высокого профессионализма, эрудиции, пытливости ума, особого таланта и умения работать с разными культурами. Дипломатический работник помогает воплотить в жизнь важнейшие государственные надежды, способствующие расширению взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнёрами.

Искренне желаю Вам новых, блестящих достижений в карьере, крепкого здоровья, стабильности и личного счастья. Пусть ваша работа принесёт добро, мир и процветание нашей стране!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска