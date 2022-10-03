Поздравление главы города Дмитрия Карасева с Всемирным днём архитектуры

Уважаемые архитекторы и градостроители, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Архитектура — это одновременно и искусство, корни которого лежат в глубокой древности, и наука, где надёжность и прочность объекта зависят от правильного планирования и точного расчёта, особенно в сложных условиях нашего северного края.

Вы выбрали профессию, которая чрезвычайно важна для общества. Именно вы формируете облик городов, поселений, целых регионов. Сегодня время ставит перед вами новые задачи. Я убеждён, что совместными усилиями нам удастся в полной мере реализовать проект «Норильск–2035», в который входит масштабная реновация и строительство новых зданий, жилых домов, социальных объектов. Мы возлагаем на вас большие надежды и верим, что благодаря вам Норильск станет ещё уютнее и привлекательнее.

Позвольте от всей души поблагодарить вас за произведения, украшающие нашу жизнь, за ваш профессиональный подход к делу и пожелать вдохновения, светлых идей и неиссякаемых творческих замыслов!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска