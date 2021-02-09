Поздравление главы города Норильска Дмитрия Карасева к Дню работника гражданской авиации

Уважаемые лётчики, штурманы, авиационные техники, бортпроводники — все, кто служит и служил в гражданской авиации. Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Особенность Норильска в том, что он находится на Крайнем Севере, и авиасообщение — здесь самый популярный вид транспорта, который и связывает нас с Большой землей круглогодично. Это, безусловно, придаёт огромную значимость гражданской авиации, благодаря которой мы с вами имеем всё необходимое для комфортной и благополучной жизни.

Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь гражданской авиации, за ваш труд, профессионализм и преданность делу. Особые слова признательности в этот день – старшему поколению авиаторов, благодаря которым авиатранспорт прочно вошёл в нашу повседневную жизнь.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и чистого неба!

С уважением, глава города Норильска Дмитрий Карасев