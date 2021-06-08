Поздравление главы города Норильска Дмитрия Карасева с Днём социального работника

Уважаемые работники социальных служб и ветераны отрасли. От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Северяне всегда отличались своей добротой, отзывчивостью и неравнодушием к нуждающимся. Именно поэтому система социальной защиты в Норильске — одна из самых эффективных.

В наши дни работа в этой сфере не только не утратила своей значимости, но даже укрепила позиции в обществе. Выбирая путь социального работника, вы изначально готовы делиться своим душевным теплом, согревать сердца и быть опорой ближним. Эти качества, пожалуй, больше других знаний и умений определяют вашу профессию.

Дорогие социальные работники, ветераны службы, волонтёры и все неравнодушные к чужой беде норильчане, примите искреннюю благодарность за вашу работу. Те из наших земляков, кто нуждается в помощи и опеке, неизменно получают их из ваших добрых рук, а в период пандемии Норильск ещё больше сплотился в стремлении помогать.

Уже в этом году завершится капитальный ремонт здания для работы Комплексного центра социального обслуживания населения. И в будущем развитие социально значимых объектов для Норильска стоит в приоритете.

Желаю, чтобы ваши бескорыстие и самоотдача неизменно возвращались к вам в виде добрых новостей и счастливых событий. Здоровья вам и вашим близким. Радости и благополучия. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска