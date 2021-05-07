Поздравление главы города Норильска ко Дню работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики
Поздравление главы города Норильска ко Дню работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики
Уважаемые работники отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики, примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
Нам всегда важно иметь свободный доступ к информации, общаться без пространственных и временных границ.
С каждым годом технологии совершенствуются, открывают все новые возможности, обеспечивают качественную связь.
Всегда быть в курсе событий помогает радиосвязь. Пусть сейчас в Норильске не услышишь авторского вещания, но каждый день десятки тысяч норильчан настраиваются на любимую волну и слушают музыку, узнают новости своего города, региона, страны в любое время суток на любом удобном носителе.
Радиовещание продолжает оставаться одним из важнейших глобальных средств массовых коммуникаций.
Желаю вам интересных творческих проектов, высоких рейтингов, хороших новостей и ярких событий.
С уважением, глава города Норильска Дмитрий Карасев