Поздравление главы города Норильска ко Дню работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики

Уважаемые работники отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики, примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника!

Нам всегда важно иметь свободный доступ к информации, общаться без пространственных и временных границ.

С каждым годом технологии совершенствуются, открывают все новые возможности, обеспечивают качественную связь.

Всегда быть в курсе событий помогает радиосвязь. Пусть сейчас в Норильске не услышишь авторского вещания, но каждый день десятки тысяч норильчан настраиваются на любимую волну и слушают музыку, узнают новости своего города, региона, страны в любое время суток на любом удобном носителе.

Радиовещание продолжает оставаться одним из важнейших глобальных средств массовых коммуникаций.

Желаю вам интересных творческих проектов, высоких рейтингов, хороших новостей и ярких событий.

С уважением, глава города Норильска Дмитрий Карасев