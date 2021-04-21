Поздравление главы города Норильска с Днём местного самоуправления

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с Днём местного самоуправления!

Эта дата в календаре нова, она была учреждена по указу президента России в 2012 году, и не случайно. Учреждение праздника подчеркивает важность роли местного самоуправления в жизни общества.

Добросовестное отношение к делу – залог успешного решения самых масштабных задач. Работа в данной сфере требует грамотных управленческих решений и неравнодушного подхода к решению вопросов, с которыми обращаются к органам местного самоуправления граждане. И чтобы создать наиболее комфортные условия жизни и воплотить лучшие инициативы мы должны услышать мнение каждого жителя. Ведь от качества нашей работы зависит общий уровень доверия населения к власти.

При непосредственном участии горожан в Норильске уже сегодня реализуются долгосрочные проекты. Когда инициатива граждан ложится в основу работы муниципалитета и власти, результат наиболее эффективный. Мы вместе создаем новый Норильск.

Нет более почётной профессии, чем служить людям, среди которых живёшь. Пусть это служение приносит вам радость и удовлетворение.

Желаю вам благополучия, профессиональных успехов в реализации намеченных планов и новых достижений на благо родного Норильска.

С уважением, глава города Норильска Дмитрий Карасев