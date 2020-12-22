Поздравление исполняющего полномочия главы города Николая Тимофеева с Днём энергетика

Уважаемые работники энергетического комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Благодаря вашему профессионализму Норильская энергосистема исправно работает в условиях сибирской зимы, а для северной территории тепло - острая жизненная необходимость, а не простое повседневное благо.

Быть энергетиком – почётно, сложно и очень ответственно. От надёжности и качества этой работы напрямую зависит жизнь каждого человека, ведь без электроэнергии не могут достойно существовать ни маленький посёлок, ни крупный город.

Особо хочется отметить, что в этом году Усть-Хантайская гидроэлектростанция отметила юбилей запуска первого гидроагрегата.

В настоящее время по всем направлениям деятельности вы демонстрируете умения соответствовать вызовам времени, принимать и реализовывать отраслевые стратегические задачи.

Развитие энергетики – трудовая заслуга нескольких поколений. Поэтому особое почтение ветеранам – тем, кто создавал энергетическую инфраструктуру в нашем городе.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам отрасли здоровья, счастья и успехов в вашем труде, очень важном для всей страны!