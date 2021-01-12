Поздравление исполняющего полномочия главы города Норильска с Днём работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Норильска! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации!

В современном мире роль органов прокуратуры ежегодно возрастает, а работа также остаётся нелёгкой и ответственной и изо дня в день требует честности и беспристрастности. Трудно переоценить ваши заслуги в борьбе с преступностью, коррупцией, выявлении и пресечении должностных и экономических преступлений.

Выражаю благодарность ветеранам органов прокуратуры, которые заложили прочный фундамент в основу развития прокурорской деятельности в Норильске. Ваша компетентность и опыт помогают молодому поколению стать настоящими профессионалами.

Отдельно хочу отметить, что в 2020 году городской администрацией и прокуратурой Норильска был организован первый совместный конкурс на лучшую социальную антикоррупционную рекламу. Я надеюсь, что реализацию этого конкурса мы продолжим и в дальнейшем.

Я благодарен каждому сотруднику надзорного ведомства за ежедневный труд, неравнодушие и самоотдачу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, мира и бодрости духа для эффективной работы во благо нашего государства.