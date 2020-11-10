Поздравление начальника отдела МВД России по г. Норильску Геннадия Маслова с Днём сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 10 ноября мы отмечаем свой профессиональный праздник.

От всей души хочу поздравить вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Выражаю особые слова благодарности и признательности нашим дорогим ветеранам. Сегодня вы вносите огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передаёте богатый опыт и лучшие традиции службы, для нас это бесконечно ценно.

В этот день мы склоняем головы перед светлым образом наших товарищей, отдавших жизнь ради спасения граждан. Они навсегда останутся в нашей памяти и памяти своих родных и близких.

Уважаемые коллеги, во всех наших успехах, безусловно, огромная заслуга наших родных и близких. Низкий поклон матерям и женам сотрудников, которые хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут нас со службы и поддерживают в самых трудных ситуациях.

В этот торжественный день примите искренние и теплые пожелания вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, мира, добра, семейного счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

С праздником!

Начальник отдела МВД России по г. Норильску

полковник полиции Геннадий Маслов