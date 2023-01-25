Поздравление от Александра Пестрякова с Днём российского студенчества

Дорогие студенты и преподаватели, искренне поздравляю вас с Днём российского студенчества, который в народе уже давно именуют Татьяниным днём!

Сегодня сфера среднего специального и высшего образования развита настолько, что возрастные границы студенческого возраста практически стёрлись. Да и сам процесс обретения новых знаний и навыков с последующим получением дипломов для многих стал непрерывным и длится на протяжении всей жизни. Так что с праздником можно поздравлять, пожалуй, каждого третьего.

Тем не менее главными виновниками нынешнего торжества всё же по праву являются те, кто впервые окунулся в студенческую жизнь со всеми её трудностями и обретением бесценного жизненного опыта. Как и школьный выпускной, первое высшее образование бывает в жизни только раз. И эти годы навсегда останутся в памяти, согревая нас тёплыми воспоминаниями.

Искренне желаю всем, кто сейчас получает высшее или среднее специальное образование, лёгкой и интересной учёбы, успешной сдачи зачётов и экзаменов, мудрых преподавателей и полного отсутствия «хвостов»!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска