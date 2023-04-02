Поздравление от главы города Дмитрия Карасева с Днём геолога
Поздравление от главы города Дмитрия Карасева с Днём геолога
Уважаемые геологи и ветераны отрасли, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём геолога!
Трудовые и жизненные биографии геологов Севера навсегда вписаны в историю Арктики. Быть разведчиком земных недр – тяжелый труд и ваша работа вызывает уважение и восхищение. День за днём вы решаете сложные задачи, выявляете новые горизонты и открываете пути для дальнейшего развития металлургической отрасли нашей территории.
Труд геологов прошлых и нынешних поколений положил начало городу Норильску и освоению богатейших месторождений полезных ископаемых.
Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Вы передаете опыт и профессионализм студентам и молодым специалистам, которым только предстоит продолжить начатое вами отважное дело.
Желаю крепкого здоровья, успехов в работе и новых открытий. Пусть вас окружают надёжные и преданные своему делу коллеги, а душу согревает тепло любящих вас родных и близких людей.
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска