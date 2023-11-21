Поздравление от главы города Дмитрия Карасева с Днём работника налоговых органов РФ

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы Норильска! От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днём работника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба сегодня – это важнейшее звено финансовой системы страны, высокая ответственность за наполнение бюджета и современные технологии, отвечающие запросам всех участников экономической жизни.

Перед сотрудниками налоговой службы стоят сложные и ответственные задачи. Осуществляя контроль над полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджет всех уровней, вы, тем самым, способствуете развитию различных сфер и областей жизни города. Ваша успешная деятельность даёт возможность своевременной выплаты зарплат, пенсий, пособий.

В налоговых органах трудятся люди, которые честно и добросовестно исполняют свой долг, которые обладают высокой профессиональной грамотностью и колоссальным чувством ответственности.

Трудно представить развитие Норильска без вашей кропотливой повседневной работы.

Уверен, что ваш труд, преданность делу, профессиональные качества и впредь будут способствовать выполнению стоящих перед вами задач, обеспечивающих динамичное развитие нашего северного города.

От всей души благодарю вас за достойную службу, трудолюбие и верность долгу. Искренне желаю крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия, новых успехов и высоких показателей в работе.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска