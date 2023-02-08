Поздравление от главы города Дмитрия Карасева с Днём российской науки

Дорогие норильчане, участники научного сообщества Норильска, от всей души поздравляю вас с Днём российской науки!

Как известно, наука - мощнейший двигатель общественного прогресса. Достижения норильчан всегда пользовались заслуженным уважением коллег из других регионов. Мы с гордостью можем говорить о том, что наш город прославлен великими учёными и научными достижениями. Научные исследования и проекты на территории Норильска известны далеко за пределами нашего города. Большая научная экспедиция, проведённая учёными и экспертами Сибирского отделения Российской академии наук совместно с представителями «Норникеля», ежегодный традиционный фестиваль научных открытий Arctic Wave, проекты, направленные на благоустройство и развитие города, предложенные сотрудниками и студентами ЗГУ, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики, разрабатывающий экологически безопасные и ресурсосберегающих технологий ведения агропромышленного комплекса и традиционных отраслей хозяйствования на Крайнем Севере, сохранение природных комплексов и объектов, расположенных на территории заповедников и их охранных зон, заказников Объединенной дирекцией заповедников Таймыра. Не менее известен своими инновационным форматом музейной работы Музей города Норильска, благодаря масштабным социально значимым проектам которого город успешно развивается в гуманитарном плане.

В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить вас за самоотверженное служение науке. Желаю вам крепкого здоровья, высоких профессиональных достижений, успехов в поиске новых эффективных решений научных проблем, светлых идей, творческого вдохновения и успешной реализации самых смелых проектов!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска