Поздравление от главы города Дмитрия Карасева с Ханукой

Сердечно поздравляю иудейскую общину Норильска с началом большого, светлого праздника Хануки!

Светлый и радостный «праздник свечей» — Ханука — отмечается восемь дней — с 7 по 15 декабря, в память о победе еврейского народа в борьбе с греко–сирийскими властителями. На протяжении тысячелетий этот праздник являет собой символ света, надежды на завтрашний день, незыблемости идеалов добра и справедливости. Дни празднования Хануки наполнены радостью общения в кругу семьи, добрыми пожеланиями, обращением к истинным духовным ценностям.

Желаю всем, кто отмечает этот праздник, мира, здоровья и благополучия. Пусть близкие люди всегда будут рядом! Пусть каждый найдёт возможность зажечь ещё одну свечу в своей душе и щедро поделиться светом с родными, с окружающими и со всем миром!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска