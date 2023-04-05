Поздравление от главы города Дмитрия Карасева с Песахом

Уважаемые участники еврейской общины города Норильска и все, кто поддерживает еврейские национальные традиции, сердечно поздравляю вас со светлым праздником Песах!

Этот весенний праздник - важнейший в истории еврейского народа.

Песах символизирует возвращение к единым истокам, бережную передачу традиций от поколения к поколению, духовное сближение людей ради общей цели – свободы и справедливости, добра, милосердия, заботы о ближнем, стремления к обновлению.

Искренне желаю, чтобы традиции объединяющие, вдохновляющие к светлым поступкам, продолжались и крепли. Пусть каждый из вас обретет надежду, любовь и радость, а ваши дома всегда будут наполнены теплом и светом.

Крепкого здоровья вам, успехов в добрых начинаниях и твердой уверенности в завтрашнем дне.

Дмитрий Карасева,

глава города Норильска