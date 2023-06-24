Поздравление от главы города Дмитрия Карасев с Днём молодёжи

Дорогие норильчане, от всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!

Юность - это время смелых надежд и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни. Сегодня нашему государству как никогда нужна энергичная, целеустремлённая, хорошо образованная молодёжь, способная внести достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, готовая, если потребуется, незамедлительно встать на защиту Родины.

Именно вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам, предпринимателям, представителям рабочих и творческих профессий, предстоит строить будущее родного города, нашего края и всей страны.

У Норильска есть много поводов гордиться молодёжью.

Юные норильчане – это кладезь способных и талантливых людей, благодаря которым жизнь в нашем городе бьёт ключом. Активные, инициативные и амбициозные, вы смело проявляете себя, участвуя в жизни нашего города и края, покоряя новые вершины в науке, творчестве, спорте, бизнесе. Я искренне горжусь современной норильской молодёжью и от всей души желаю вам смело отстаивать свои взгляды и принципы, проявлять себя в общественной жизни, занимая активную социальную позицию.

Пусть сбудутся все ваши мечты и воплотятся в жизнь самые смелые планы! Пусть вас никогда не оставляют удача, счастье, оптимизм и вера в свои силы!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска