Поздравление от Юрия Захаринского с Днём Победы

Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Уважаемые норильчане! От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

9 Мая - самый главный праздник в современной истории России. День нашей национальной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Мы склоняем головы перед светлой памятью бойцов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, перед теми, кто приближал Победу в заводских цехах и на колхозных полях, перед всеми представителями Поколения победителей, вынесшими тяготы и лишения страшной войны.

Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Нет ни одной семьи, в которой бы не хранили память о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений. Единым народом, единой страной мы прошли через трудности и испытания Великой Отечественной войны. К сожалению, сегодня возрождается нацистско-бандеровская идеология, которой не должно быть места в современном мире. Наш сыновний долг перед Поколением победителей - не позволить этому празднику утратить своё истинное патриотическое значение. Наша святая обязанность передать потомкам, что Победа над фашизмом — это непреложная составляющая нашей гражданской идентичности, триумф героизма русского народа и символ достоинства России.

Верю, что День Победы навсегда останется для нас незыблемым нравственным ориентиром! С праздником, земляки!

Юрий Захаринский,

депутат Законодательного собрания Красноярского края