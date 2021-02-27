Поздравление от Президента России получила норильчанка Раиса Павловна Зайцева.
Поздравление от Президента России получила норильчанка Раиса Павловна Зайцева.
Труженик тыла, ветеран Великой Отечественной войны, 24 февраля она отпраздновала 95–й день рождения.
«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Мы искренне гордимся Вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравительной открытке Президента страны.
Поздравление и памятный подарок Раисе Павловне передал глава Норильска Дмитрий Карасев.