Поздравление от Президента России получила норильчанка Раиса Павловна Зайцева.

Труженик тыла, ветеран Великой Отечественной войны, 24 февраля она отпраздновала 95–й день рождения.

«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Мы искренне гордимся Вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравительной открытке Президента страны.

Поздравление и памятный подарок Раисе Павловне передал глава Норильска Дмитрий Карасев.