Поздравление председателя городского Совета депутатов с Днём местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной службы, депутаты примите искренние поздравления с Днём местного самоуправления!

Несмотря на то, что это один из самых «молодых» государственных праздников – мы отмечаем его всего в девятый раз – местное самоуправление существует в нашей стране очень давно, с конца XVIII века. Именно «власть на местах» осуществляет прямое взаимодействие с гражданами, является проводником и исполнителем законов и программ всех уровней и в целом олицетворяет собою Государство.

Близость к народу накладывает повышенную ответственность на тех, кто решил связать свою жизнь с работой в органах местного самоуправления. Представляя интересы людей, мы обязаны руководствоваться самыми высокими стандартами, просчитывать свои действия на несколько шагов вперёд, иногда принимая непопулярные решения для того, чтобы в конечном итоге достичь главной цели – повышения качества жизни россиян.

Дорогие коллеги, я от всей души желаю вам терпения и мудрости в принятии решений, поддержки жителей, новых достижений и неисчерпаемой жизненной энергии. Пусть рядом с вами будут надёжные соратники и партнёры, которые всегда окажут помощь и поддержку в достижении наших общих целей. Здоровья вам, оптимизма и добра!

С уважением, Председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков