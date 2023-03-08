Поздравление с Днём 8 Марта от Юрия Захаринского

Дорогие женщины!

8 Марта у миллионов мужчин есть замечательный повод выразить свои нежные чувства прекрасной половине человечества.

Норильск нельзя назвать тёплым городом, поэтому мы особенно ценим, когда вы согреваете нас своими улыбками, заботой и добротой.

С самого детства мы ощущаем силу безграничной женской любви. Ваши вера и преданность, понимание и поддержка, проницательности и интуиция — движущая сила всех мужских успехов и свершений.

Наши бабушки, матери, жены, дочери, сестры, любимые всегда были и будут не только хранительницами семейного очага, но и нравственной опорой российского общества. На женских плечах лежит огромная ответственность за подрастающее поколение. Благодаря вашему чуткому сердцу в России вечно живы высокие, святые понятия – милосердие, великодушие, сострадание.

Вы – наше главное богатство, наша душа, наше будущее!

В этот праздничный день желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.

Юрий Захаринский,

депутат Законодательного Собрания Красноярского края