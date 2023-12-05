Поздравление с Днём добровольца от главы города Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане! От всей души поздравляю вас с Днём добровольца!

Волонтёры – герои нашего времени. Только люди с большим сердцем способны сострадать, сопереживать, дарить надежду и поддержку.

Замечательно, что волонтёрское движение в Норильске объединяет людей, готовых оказать бескорыстную поддержку всем, кто в ней нуждается.

Основу добровольческого сообщества составляет молодёжь: студенты, школьники, детские и молодёжные организации. На территории нашего города активно действуют региональные отделения общественных движений «Волонтёры Победы», «Мы вместе», местные движения «Волонтёры Норильска», «Волонтёры культуры», «Территория добра», «Волонтёры медики», «Молодая гвардия» и многие другие организации.

Выражаю вам слова бесконечной благодарности за ваши благородные поступки, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, отзывчивость и сердечную щедрость. Мы гордимся каждым из вас!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска