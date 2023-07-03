Поздравление с Днём ГИБДД МВД России от Александра Пестрякова

Уважаемые дорожные полицейские города Норильска, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Нельзя сказать, что с наступлением лета у вас наступила горячая пора — работы у вас хватает в любое время года. Но именно в бесснежную пору следить за безопасностью на дорогах вам приходится вдвойне: к автомобилистам добавились мотоциклисты, которые в короткий сезон стремятся выжать максимум из своих железных коней. Постоянно растущее количество транспорта в нашем городе, с одной стороны, радует — ведь это показатель роста благосостояния жителей. Но с другой стороны, для сотрудников ГИБДД это огромная нагрузка. Ведь, к сожалению, наш город пока не оборудован системами видеонаблюдения, которые помогали бы вам привлекать к ответственности нарушителей ПДД.

Несмотря на кадровый голод и обилие бумажной работы, норильские госавтоинспекторы делают всё от них зависящее, чтобы сократить количество нарушений и ДТП на дорогах города. Прежде всего, это профилактическая работа, которую наши сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе. Уверен, регулярные рейды и тематические занятия со школьниками и дошколятами обязательно будут способствовать улучшению правопорядка на дорогах.

От всех норильчан и от себя лично благодарю вас, госавтоинспекторы, за непростую службу, которую вы несёте зачастую за пределами рабочего времени. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, финансовой стабильности, побольше времени на родных и близких и новых звёзд на погонах!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска