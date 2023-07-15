Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Анатолия Серышева

Поздравляю работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с профессиональным праздником – Днём металлурга!

Для регионов Сибирского федерального округа металлургия входит в число ключевых отраслей экономики. От её динамичной работы во многом зависит устойчивое развитие социально-экономической сферы, благосостояние сибиряков.

Усердный труд и высочайшее мастерство многих поколений рабочих и инженеров позволили в сложных природных условиях Сибири создать мощные производственные комплексы. Именно металлургия внесла огромный вклад в индустриальное освоение округа, в появление в отдалённых территориях, в том числе в Арктической зоне, промышленных городов, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Богатые трудовые традиции, заложенные во времена Великой Отечественной войны, самоотверженность, профессиональные выдержка и закалка металлургов по праву пользуются заслуженным почётом и уважением в нашем обществе. И современные поколения работников горно-металлургического комплекса продолжают эти успехи – повышают качество продукции, осваивают новые рынки сбыта, внедряют в производство самые передовые технологические и экологические стандарты.

Сегодня, когда Россия отстаивает свои национальные интересы и противостоит ограничениям недружественных государств, крайне важно в полной мере задействовать потенциал отрасли в укреплении обороноспособности нашей страны. Убеждён, что сибирские металлурги будут и впредь последовательно работать на благо Сибири и всей России. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов во всех начинаниях!

Анатолий Серышев,

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе