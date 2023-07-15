Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Дмитрия Свиридова
Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Дмитрия Свиридова
Дорогие, норильчане!
Сегодня мы отмечаем юбилей нашего любимого города. Города, который как ни один другой на земле заслуживает звания уникального. А уникальным его, в первую очередь, делают норильчане.
Благодаря вашей стойкости, вашему трудолюбию, вашему неиссякаемому оптимизму Норильску за эти 70 лет удалось превратится в жемчужину Севера. Настоящую столицу российского Заполярья.
За эти десятилетия в нашей истории случалось разное. Были и счастливые и непростые годы, взлеты и падения, успехи и неудачи. Но ни разу вы не дрогнули, не отчаялись, всегда оставаясь верными северному братству и нашей северной мечте.
Сегодня Норильск вновь стоит на пороге больших перемен. Перемен к лучшему. Впереди большое строительство. Скоро наш город станет еще лучше, еще краше, еще комфортнее! И это справедливо. Норильчане этого заслуживают.
С праздником, дорогие земляки! С юбилеем любимого города!
Дмитрий Свиридов,
заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края