Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Дмитрия Свиридова

Дорогие, норильчане!

Сегодня мы отмечаем юбилей нашего любимого города. Города, который как ни один другой на земле заслуживает звания уникального. А уникальным его, в первую очередь, делают норильчане.

Благодаря вашей стойкости, вашему трудолюбию, вашему неиссякаемому оптимизму Норильску за эти 70 лет удалось превратится в жемчужину Севера. Настоящую столицу российского Заполярья.

За эти десятилетия в нашей истории случалось разное. Были и счастливые и непростые годы, взлеты и падения, успехи и неудачи. Но ни разу вы не дрогнули, не отчаялись, всегда оставаясь верными северному братству и нашей северной мечте.

Сегодня Норильск вновь стоит на пороге больших перемен. Перемен к лучшему. Впереди большое строительство. Скоро наш город станет еще лучше, еще краше, еще комфортнее! И это справедливо. Норильчане этого заслуживают.

С праздником, дорогие земляки! С юбилеем любимого города!

Дмитрий Свиридов,

заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края