Поздравление с Днём города, Днём металлурга и Днём компании от Ирины Субочевой

Дорогие норильчане!

Сердечно поздравляю вас с юбилеем нашего любимого Норильска, Днем металлурга и Днем компании «Норильский никель»!

Эти праздники, олицетворяющие историю, настоящее и будущее Норильска, стали неразрывной частью нашего арктического лета.

На протяжении долгих лет северная столица края успешно и динамично развивается благодаря ее горожанам, которые своим самоотверженным трудом вносят неоценимый вклад в укрепление материального потенциала Заполярья.

70-летний юбилей Норильска - это особенное и радостное событие для всех, кто здесь родился, жил и работал. Благодаря трудовому подвигу людей, построивших город в суровых климатических условиях Севера, значительному вкладу жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне Норильск удостоен почетного звания «Город трудовой доблести».

Сложно представить Норильск без Комбината, ставшего не только неотъемлемой частью города, но и его брендом, известным далеко за пределами нашей страны. Сегодня Администрацией совместно с компанией «Норильский никель» ведется активная, комплексная работа по реновации Норильска, улучшению условий и качества жизни норильчан.

Искренне желаю Норильску дальнейшего развития и процветания, а его жителям счастья, здоровья, успехов и благополучия!

С днем рождения, Норильск!

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре