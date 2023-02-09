Поздравление с Днём гражданской авиации от Александра Пестрякова

Уважаемые работники гражданской авиации и ветераны отрасли, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Для нашего города с его отдалённостью от Большой земли именно гражданская авиация является ключевым фактором комфортной жизни и планомерного развития территории. Сегодня, когда правительством РФ принято решение о присвоении аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева статуса международного, начинается новый этап развития гражданской авиации в Арктике. И во многом это развитие зависит от профессионализма тех, кто каждый день берёт на себя ответственность за жизни сотен и сотен пассажиров.

Те люди, которые ежедневно обеспечивают взлёты и посадки в аэропорту Норильска, наш комфорт и безопасность на борту воздушных судов, – пилоты, диспетчеры, авиатехники, бортпроводники, сотрудники аэродрома и аэропортового комплекса – настоящие профессионалы своего дела. И их ежедневный труд заслуживает самых высоких оценок.

Дорогие работники гражданской авиации, от всех норильчан благодарю вас за то, что надёжно обеспечиваете нам связь с материком даже в сложных метеоусловиях. Пусть ваш труд всегда приносит вам удовлетворение и каждый день вашей жизни будет наполнен яркими событиями и позитивом. Здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и благодарных пассажиров!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска