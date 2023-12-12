Поздравление с Днём Конституции РФ от Ирины Субочевой

Дорогие норильчане! От всей души поздравляю Вас с важным государственным праздником 30-летием Дня Конституции Российской Федерации!

Принятый 12 декабря 1993 года основной документ нашего государства стал фундаментом всего российского законодательства и открыл широкие возможности для демократических преобразований.

Конституция гарантирует права и свободы каждого человека, закрепляет на государственном уровне независимость нашей страны и базовые ценности нашего общества, основанные на морально-нравственных началах - приоритет семьи и детства, сохранение традиционных подходов.

Желаю вам всем семейного благополучия, счастья, крепкого здоровья и успехов!





Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре