Поздравление с Днём Конституции РФ от Ирины Субочевой
Поздравление с Днём Конституции РФ от Ирины Субочевой
Дорогие норильчане! От всей души поздравляю Вас с важным государственным праздником 30-летием Дня Конституции Российской Федерации!
Принятый 12 декабря 1993 года основной документ нашего государства стал фундаментом всего российского законодательства и открыл широкие возможности для демократических преобразований.
Конституция гарантирует права и свободы каждого человека, закрепляет на государственном уровне независимость нашей страны и базовые ценности нашего общества, основанные на морально-нравственных началах - приоритет семьи и детства, сохранение традиционных подходов.
Желаю вам всем семейного благополучия, счастья, крепкого здоровья и успехов!
Ирина Субочева,
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре