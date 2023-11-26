Поздравление с Днём матери от главы города Дмитрия Карасева

Дорогие наши, милые норильчанки, от всего сердца поздравляю вас с прекрасным светлым праздником - Днем Матери!

Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, заботу, любовь и нежность.

О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении всего жизненного пути.

Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, надежными и порядочными.

В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам-опекунам, бабушкам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Спасибо вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость, любовь и понимание.

Искренне желаю всем мамам Норильска крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, взаимопонимания, любви, заботы и тепла от ваших детей! Мира, уюта и гармонии в вашем доме.



Дмитрий Карасев,

глава города Норильска