Поздравление с Днём матери от главы города Дмитрия Карасева
Поздравление с Днём матери от главы города Дмитрия Карасева
Дорогие наши, милые норильчанки, от всего сердца поздравляю вас с прекрасным светлым праздником - Днем Матери!
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, заботу, любовь и нежность.
О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении всего жизненного пути.
Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, надежными и порядочными.
В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам-опекунам, бабушкам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Спасибо вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость, любовь и понимание.
Искренне желаю всем мамам Норильска крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, взаимопонимания, любви, заботы и тепла от ваших детей! Мира, уюта и гармонии в вашем доме.
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска