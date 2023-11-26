Поздравление с Днём матери от Ирины Субочевой

Дорогие, милые норильчанки! Сердечно поздравляю вас с замечательным, светлым и трогательным праздником – Днем матери!

В жизни каждого из нас мама является самым дорогим и родным человеком. На хрупких плечах матери лежит весь мир: она дарит жизнь, любовь и заботу своим детям, является хранительницей семейного очага и тепла в душе каждого из нас. Очень важно не забывать, что если счастлива мама, то счастливы и дети, и вся семья.

Дорогие мамы, бабушки! Пусть в ваших глазах никогда не угасают улыбки, а дети и близкие всегда радуют своим вниманием. Спасибо вам за вашу ласку, веру, неустанный труд, терпение, поддержку и умение прощать. Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, добра и успехов!

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре