Поздравление с Днём местного самоуправления от Ирины Субочевой

Уважаемые коллеги, депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципальной службы и работники органов местного самоуправления! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём местного самоуправления в Российской Федерации!

Работа в местном самоуправлении – это, в первую очередь, большой вклад в обеспечение достойного уровня жизни граждан, реализацию их прав, свобод и интересов. Для работы в муниципалитете требуется компетентность, высокий профессионализм, неравнодушие, управленческая мудрость, глубокая ответственность по отношению к своей Родине и её жителям, и, конечно, преданность делу.

Институт местного самоуправления всегда был основой конституционного строя России, фундаментом нашего государства. Именно муниципальные образования выступают платформой для всех позитивных трендов и общественных инициатив социально-экономического развития страны.

Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, высоких результатов, больших успехов и новых достижений в выполнении поставленных задач.