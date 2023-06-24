Поздравление с Днём молодёжи от Александра Пестрякова

Последняя суббота июня с этого года будет проходить под знаком молодёжи — такое решение по просьбе молодых людей принял президент Российской Федерации.

Традиционно в День молодёжи во всех городах нашей страны проходят концерты, фестивали, конкурсы и уличные гулянья, объединяющие юношей и девушек и в основном ими же и организованные. Именно молодые люди во все времена, несмотря на критику со стороны старшего поколения, являлись двигателем прогресса во всех сферах. Юношеский задор, с которым молодёжь решает все задачи, нестандартное мышление, отсутствие страха перед переменами — всё это присуще молодости и не может не восхищать.

Наш город, который в этом году отметит 70-летие, всегда был городом молодых специалистов, для многих из которых Норильск становился прекрасной стартовой площадкой для блестящей карьеры. И я уверен, что сегодня рядом с нами немало представителей молодёжи, чьи имена в будущем будут прославлять наш заполярный Норильск с его многолетними традициями и героической историей.

Я от всей души желаю молодым норильчанам всегда быть олицетворением нашего города — мужественными, оптимистичными, не боящимися экспериментов и новаций. Крепкого вам здоровья, уверенности в себе и в завтрашнем дне, успешной реализации всех планов и надежд. Будьте счастливы!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска