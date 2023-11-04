Поздравление с Днём народного единства от Дмитрия Свиридова

Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября - одна из важнейших дат в истории нашей Родины. Она олицетворяет время окончания страшного периода Смуты в 17 веке, избавление Отечества от ига западных захватчиков, время воскрешения русского государства и его первые шаги к созданию мировой державы.

В День народного единства мы празднуем фактическое рождение нашей нации. Ведь именно в те годы наши предки осознали, что они – единый народ России, образующий одно большое многонациональное, разноязыкое, многокультурное ЕДИНОЕ государство.

Сегодня, когда наши недоброжелатели, как и в те времена, пришедшие с Запада, уже напрямую говорят о необходимости расчленения, разрушения России, праздник народного Единства становится, как никогда важен. Чтобы выстоять и победить, мы должны знать и помнить великий подвиг наших предков и брать с них пример в служении Родине! Россия всегда ЕДИНА перед всеми вызовами!

Норильск – отличный образец такого единения. Здесь, в Заполярье, в добрососедстве живут и работают представители десятков национальностей, которых объединила Россия. В единстве – наша сила! Народная дружба и братство дороже всякого богатства! С праздником, уважаемые земляки! С днем народного единства!

Дмитрий Свиридов,

заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края