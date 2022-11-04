Поздравление с Днём народного единства от Ирины Субочевой

Дорогие друзья, норильчане! Сердечно поздравляю вас с важным праздником, символизирующим верность многовековым традициям, которые служат единению нашего многонационального народа – Днём народного единства.

Героический подвиг наших предков был и остаётся для нас примером беззаветного служения Родине, объединяющим нас духовными и нравственными ориентирами.

Единство и сегодня помогает России быть сильной и могучей, развиваться и смотреть вперед, зная, что наши дети будут жить в Великой стране.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, добра, успехов во всех начинаниях и реализации намеченных планов!

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания Красноярского края