Поздравление с Днём народного единства от Ирины Субочевой

Уважаемые норильчане! От всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот важный государственный праздник знаменует сплоченность граждан нашего государства и преданность многовековым традициям нашего многонационального народа.

Сила духа, единство и любовь к Отчеству являются основными ценностями нашего общества, которые помогают противостоять вызовам современности и объединять всех граждан великой России для решения важных государственных задач.

Желаю каждому из вас счастья, благополучия, крепкого здоровья, добра и успехов!

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре