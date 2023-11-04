Поздравление с Днём народного единства от Ирины Субочевой
Поздравление с Днём народного единства от Ирины Субочевой
Уважаемые норильчане! От всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот важный государственный праздник знаменует сплоченность граждан нашего государства и преданность многовековым традициям нашего многонационального народа.
Сила духа, единство и любовь к Отчеству являются основными ценностями нашего общества, которые помогают противостоять вызовам современности и объединять всех граждан великой России для решения важных государственных задач.
Желаю каждому из вас счастья, благополучия, крепкого здоровья, добра и успехов!
Ирина Субочева,
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре