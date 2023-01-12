Поздравление с Днём работника прокуратуры РФ от Александра Пестрякова

Уважаемые работники прокуратуры, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

С момента образования в Российском государстве более 300 лет назад прокуратура по сей день является важнейшим гарантом соблюдения прав и законных интересов всех без исключения граждан нашей страны. Справедливость, непредвзятость и чёткое служение букве Закона – основные качества всех без исключения прокурорских работников. В Норильске прокуратура существует с момента основания тогда ещё рабочего посёлка – с 1935 года. Помимо защиты прав граждан, на работников прокуратуры возложена и немаловажная задача по мониторингу постоянно меняющегося законодательства и его неукоснительного соблюдения органами власти всех уровней.

От лица всех норильчан примите слова искренней благодарности за ваш высокий профессионализм в деле защиты прав и законных интересов граждан, за неравнодушие, с которым вы относитесь к своей работе, и за высокие стандарты, коими вы руководствуетесь в повседневной деятельности. Здоровья, благополучия, карьерного роста и успехов во всех делах!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска