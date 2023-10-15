Поздравление с Днём работников дорожного хозяйства от Александра Пестрякова

Уважаемые работники дорожного хозяйства!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

В отличие от материковских коллег у вас уже наступила горячая пора, когда на норильских дорогах работа вовсю кипит. Зима в наш город традиционно приходит раньше, поэтому в третье воскресенье октября многие из вас отмечают свой праздник на сменах, приводя в порядок проезжие части и тротуары, занимаясь содержанием дорожных технических средств.

Ваш труд в условиях Крайнего Севера — а это многочисленные метели, порывистый ветер и экстремально низкие температуры — по праву можно назвать самоотверженным. Несмотря на нарекания со стороны норильчан, со своей работой вы успешно справляетесь, не допуская транспортного коллапса, который мог бы парализовать жизнь в Норильске. Те, кто бывал в других городах в зимний период, это подтвердят — наши дороги всегда в проезжем состоянии, тогда как в других регионах в дни снегопадов города встают в километровые пробки и заторы.

Примите слова благодарности за вашу качественную, пусть и не всегда оценённую по достоинству работу. Желаю вам, чтобы ваш труд всегда приносил вам удовлетворение и стабильный заработок. Здоровья вам, благополучия, счастья и малоснежной зимы!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска