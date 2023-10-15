Поздравление с Днём работников дорожного хозяйства от главы города Дмитрий Карасева

Уважаемые работники дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ремонт и строительство дорог — одно из приоритетных направлений в работе по повышению и улучшению качества жизни людей. Труд работников дорожного хозяйства является важным вкладом в социально–экономическое развитие Норильска. От качества выполняемой вами работы зависит безопасность дорожного движения, надёжность и скорость автоперевозок, чистота городских улиц и тротуаров и, в конечном счёте, настроение жителей и гостей нашего города.

Выражаю признательность всем работникам сферы дорожного хозяйства за то, что, несмотря на сложные условия, вы отдаёте свои силы, профессиональные знания, умения и опыт развитию современной, комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры нашего города, добросовестно и результативно выполняете поставленные задачи.

Благодарю всех работников и ветеранов дорожного хозяйства города за мастерство, верность трудовым традициям и преданность своему делу. От всей души желаю успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть жизненная дорога будет ровной и счастливой!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска