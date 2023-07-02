Поздравление с Днём работников морского и речного флота от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении веков мореходы и речники обеспечивают жизнедеятельность самых отдалённых уголков России. Работа в этой отрасли требует большой самоотдачи, знаний и опыта, готовности в любой момент принять сложное, но взвешенное решение.

Для Заполярья водный транспорт всегда имел огромное значение. Полноводный и могучий Енисей — жизненно важная водная магистраль, обеспечивающая необходимыми продовольственными и промышленными товарами жителей Норильска и всего Таймыра. Летняя навигация по Енисею способствует развитию туризма и даёт возможность всем, кто выбрал путешествия водным маршрутом, насладиться прекрасными видами наших северных территорий.

От всего сердца поздравляю всех работников и ветеранов морского и речного флота, всех портовиков, судоремонтников, тружеников водных путей и гидросооружений, представителей других морских профессий!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, смелости, упорства, поддержки друзей и близких. С праздником! Семь футов под килем!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска