Поздравление с Днём работников органов внутренних дел от Николая Тимофеева
Поздравление с Днём работников органов внутренних дел от Николая Тимофеева
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Призвание людей мужества и чести - стоять на страже закона, защищать жизнь, достоинство и права граждан. Служить в полиции – трудно, опасно, но благородно. Вы всегда с честью выполняете свой долг перед государством и всеми гражданами. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни, судьбы.
Все мы — жители Большого Норильска — высоко ценим и уважаем мужество, самоотверженность сотрудников органов внутренних дел, а самое главное, что мы чувствуем себя защищёнными.
Особые слова признательности – ветеранам МВД Норильска. Ведь сегодня молодые сотрудники полиции достойно продолжают славные традиции своих старших товарищей.
Сердечно поздравляю всех представителей этой важной профессии с праздником!
Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!
Исполняющий полномочия Главы города Норильска Н.А. Тимофеев