Поздравление с Днём работников органов внутренних дел от Николая Тимофеева

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником!

Призвание людей мужества и чести - стоять на страже закона, защищать жизнь, достоинство и права граждан. Служить в полиции – трудно, опасно, но благородно. Вы всегда с честью выполняете свой долг перед государством и всеми гражданами. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни, судьбы.

Все мы — жители Большого Норильска — высоко ценим и уважаем мужество, самоотверженность сотрудников органов внутренних дел, а самое главное, что мы чувствуем себя защищёнными.

Особые слова признательности – ветеранам МВД Норильска. Ведь сегодня молодые сотрудники полиции достойно продолжают славные традиции своих старших товарищей.

Сердечно поздравляю всех представителей этой важной профессии с праздником!

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!

Исполняющий полномочия Главы города Норильска Н.А. Тимофеев