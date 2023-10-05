МАУ ИЦ «Норильские новости»

Поздравление с Днём работников уголовного розыска от главы города Дмитрия Карасева

Поздравление с Днём работников уголовного розыска от главы города Дмитрия Карасева

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Поздравление с Днём работников уголовного розыска от главы города Дмитрия Карасева

Поздравление с Днём работников уголовного розыска от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны уголовного розыска города Норильска! Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сотрудники уголовного розыска всегда были и остаются на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых сложных ситуациях, сопряжённых с риском для жизни, выдержку и самообладание.

Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, чести, готовности нести службу в самых сложных условиях в нашей стране торжествуют законность и порядок.

Слова глубокой признательности я выражаю ветеранам, которые и по сей день в строю, передают свой бесценный опыт молодым коллегам, обучая их всем тонкостям профессии.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья, твёрдости духа, уверенности в собственных силах, а также успехов в выполнении профессионального и гражданского долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим близким!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска

Фото из открытых источников
5 октября в 09:32 200
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