Поздравление с Днём работников уголовного розыска от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны уголовного розыска города Норильска! Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сотрудники уголовного розыска всегда были и остаются на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых сложных ситуациях, сопряжённых с риском для жизни, выдержку и самообладание.

Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, чести, готовности нести службу в самых сложных условиях в нашей стране торжествуют законность и порядок.

Слова глубокой признательности я выражаю ветеранам, которые и по сей день в строю, передают свой бесценный опыт молодым коллегам, обучая их всем тонкостям профессии.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья, твёрдости духа, уверенности в собственных силах, а также успехов в выполнении профессионального и гражданского долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим близким!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска